США призвали Азербайджан отвести войска от границы с Арменией
Руководство США призвало Азербайджан немедленно отвести войска от границ Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США Джалину Портер.
Портер заявила об этом во время телефонного брифинга. Она рассказала, что в Белом доме наблюдают за ситуацией в Сюникской области Армении, которая граничит с Азербайджаном, и надеются на уход ВС Азербайджана со спорной территории.
Портер назвала действия Азербайджана "безответственным и неоправданно провокационным шагом". И.о. премьера Армении Никол Пашинян накануне заявил, что действия Азербайджана – "заранее спланированная провокация". 12 мая власти города Горис Сюникской области Армении обвинили азербайджанских военных в нарушении государственной границы республики.
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