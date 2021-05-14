США призвали Азербайджан отвести войска от границы с Арменией

Руководство США призвало Азербайджан немедленно отвести войска от границ Армении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США Джалину Портер.

Делят озеро. Армения обвиняет Азербайджан в захвате территории

Портер заявила об этом во время телефонного брифинга. Она рассказала, что в Белом доме наблюдают за ситуацией в Сюникской области Армении, которая граничит с Азербайджаном, и надеются на уход ВС Азербайджана со спорной территории.

Портер назвала действия Азербайджана "безответственным и неоправданно провокационным шагом". И.о. премьера Армении Никол Пашинян накануне заявил, что действия Азербайджана – "заранее спланированная провокация". 12 мая власти города Горис Сюникской области Армении обвинили азербайджанских военных в нарушении государственной границы республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияСША
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