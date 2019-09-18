США привели в боевую готовность войска после атаки на Саудовскую Аравию

Соединенные штаты привели в боевую готовность войска после атаки беспилотников на объекты нефтяной компании Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал вице-президент США Майк Пенс, пишет РБК.

Таким образом, по словам Пенса, в стране готовы к защите своих союзников.

Ранее в СМИ появилась информация, что США намерены предоставить ООН доказательство атаки Saudi Aramco Ираном.

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке в ночь на 14 сентября. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что Саудовская Аравия могла инсценировать нападение, чтобы повысить цены на черное золото.

