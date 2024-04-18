«Отработанная схема»: США угрожают партнерам России санкциями, бизнес их обходит

Российский бизнес сталкивается с новыми вызовами на фоне давления США на партнеров Москвы. Под угрозой оказались платежи между Россией и Китаем. 

Российский бизнес сталкивается с новыми вызовами на фоне давления США на партнеров Москвы. Так, Китай, Турция и ОАЭ прекращают принимать платежи из ряда российских банков, опасаясь вторичных санкций.

На фоне этого серьезно страдают грузоперевозки, а также товарооборот с Европой и другими странами.

Накануне три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.

НИКАКИХ СЕНСАЦИЙ

Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией, оказывая давление на Китай и других российских партнеров, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН. По его словам, бизнес научился обходить санкции, несмотря на более «дорогие» новые схемы оплаты.

Экс-глава ЦБ Дубинин: Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией

«Я не думаю, что это сенсационная новость для России. Об этом речь идет достаточно давно. Здесь будет выстраиваться та же система отношений, как выстраивается оплата импорта на других направлениях – через цепочку банков, включая не самые крупные российские, которые не попали под санкции. Ситуация достаточно отработанная, хоть сложная и дорогостоящая. Для участников рынка она понятна», - рассказал он.

По его словам, международные рынки сегодня на заинтересованы в полном прекращении торговли с Россией, бизнес продолжит искать пути обхода санкций.

«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена. Теоретически такая угроза существует, что потребуют вообще прекратить расчеты с Россией. То, что это не делается, это сознательная политика властей, которые эти санкции накладывают», - заключил собеседник НСН.

Многие китайские банки начали отклонять российские операции даже в юанях, теперь компании переходят на «экзотические» способы оплаты, варианты обхода санкций есть, заявил председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов в беседе с НСН.

По его словам, в операциях теперь могут участвовать только китайские банки, которые уже попали в санкционный список США. Более экзотичные схемы обхода ограничений Кузнецов раскрывать не стал.

«Платежи сегодня проходят, если получателями платежей выступают китайские банки, которые либо уже находятся под санкциями США, либо связаны с российскими банковскими структурами. Это один из механизмов. Также есть и более экзотические способы перевода. Если я их раскрою, американцы и их закроют. Но варианты есть», - отметил собеседник НСН.

РЕКОРДНЫЕ ПАДЕНИЯ

Экспорт Китая в РФ в марте сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. После начала спецоперации на Украине поставки неизменно росли, но угроза применения санкций США к китайским банкам развернула тенденцию. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет Bloomberg.

«Секрет для США»: Россия и Китай перешли на «экзотические» способы оплаты

Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков объяснил, что в новых условиях российским импортерам приходится обращаться к услугам посредников в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов.

Такую информацию подтверждают представители российской транспортной отрасли. В частности, основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде отметил, что новые санкции США сильно усложнили трансграничные платежи.

Более того, с середины марта перевозки грузов из Европы в Россию резко усложнились, на всех пунктах пропуска наблюдается увеличение заторов. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной увеличения сроков стало закрытие двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, однако важным фактором остаются и многоступенчатые проверки.

ОБОЙДЕМ И ОБЪЕДЕМ

в первом квартале 2024 года автоперевозки грузов в России продолжили расти как внутри страны, так и в международном сообщении. При этом участники рынка видят серьезную угрозу в замедлении или остановке трансграничных расчетов, особенно с главным торговым партером — Китаем, куда деньги идут месяцами, а около половины платежей, по словам игроков, отклоняется.

Переориентация на рынки Ирана, Турции, Казахстана и Китая растет год от года из-за западных санкций, увеличивается и товарооборот, задержки с оплатами грузоперевозок — текущие моменты, которые удастся пережить и обойти. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Иран, Турция, Казахстан и Китай — это те страны, через которые сегодня в Россию поступает параллельный импорт и так далее. Переориентация на эти рынки и регионы каждый год повышается, растет товарооборот с тем же Китаем. Сейчас также прорабатывается вопрос коридора «Север — Юг», добавится, например, Индия, где также наблюдается значительное увеличение грузоперевозок. То, что есть какие-то задержки с оплатами, — это текущие моменты, связанные с введением определенных санкций, ограничений и так далее. Думаю, мы это переживем и каким-то образом обойдем», — сказал Матягин.

Вместе с тем Матягин подчеркнул, что импортное влияние на рост цен сильнее, чем внутреннее.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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