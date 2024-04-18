«Отработанная схема»: США угрожают партнерам России санкциями, бизнес их обходит
Российский бизнес сталкивается с новыми вызовами на фоне давления США на партнеров Москвы. Под угрозой оказались платежи между Россией и Китаем.
Российский бизнес сталкивается с новыми вызовами на фоне давления США на партнеров Москвы. Так, Китай, Турция и ОАЭ прекращают принимать платежи из ряда российских банков, опасаясь вторичных санкций.
На фоне этого серьезно страдают грузоперевозки, а также товарооборот с Европой и другими странами.
Накануне три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР.
НИКАКИХ СЕНСАЦИЙ
Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией, оказывая давление на Китай и других российских партнеров, заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН. По его словам, бизнес научился обходить санкции, несмотря на более «дорогие» новые схемы оплаты.
«Я не думаю, что это сенсационная новость для России. Об этом речь идет достаточно давно. Здесь будет выстраиваться та же система отношений, как выстраивается оплата импорта на других направлениях – через цепочку банков, включая не самые крупные российские, которые не попали под санкции. Ситуация достаточно отработанная, хоть сложная и дорогостоящая. Для участников рынка она понятна», - рассказал он.
По его словам, международные рынки сегодня на заинтересованы в полном прекращении торговли с Россией, бизнес продолжит искать пути обхода санкций.
«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена. Теоретически такая угроза существует, что потребуют вообще прекратить расчеты с Россией. То, что это не делается, это сознательная политика властей, которые эти санкции накладывают», - заключил собеседник НСН.
Многие китайские банки начали отклонять российские операции даже в юанях, теперь компании переходят на «экзотические» способы оплаты, варианты обхода санкций есть, заявил председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов в беседе с НСН.
По его словам, в операциях теперь могут участвовать только китайские банки, которые уже попали в санкционный список США. Более экзотичные схемы обхода ограничений Кузнецов раскрывать не стал.
«Платежи сегодня проходят, если получателями платежей выступают китайские банки, которые либо уже находятся под санкциями США, либо связаны с российскими банковскими структурами. Это один из механизмов. Также есть и более экзотические способы перевода. Если я их раскрою, американцы и их закроют. Но варианты есть», - отметил собеседник НСН.
РЕКОРДНЫЕ ПАДЕНИЯ
Экспорт Китая в РФ в марте сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. После начала спецоперации на Украине поставки неизменно росли, но угроза применения санкций США к китайским банкам развернула тенденцию. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет Bloomberg.
Экономист Bloomberg Economics Russia Александр Исаков объяснил, что в новых условиях российским импортерам приходится обращаться к услугам посредников в Средней Азии, что требует дополнительного времени и новых расходов.
Такую информацию подтверждают представители российской транспортной отрасли. В частности, основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде отметил, что новые санкции США сильно усложнили трансграничные платежи.
Более того, с середины марта перевозки грузов из Европы в Россию резко усложнились, на всех пунктах пропуска наблюдается увеличение заторов. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ».
Основной причиной увеличения сроков стало закрытие двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, однако важным фактором остаются и многоступенчатые проверки.
ОБОЙДЕМ И ОБЪЕДЕМ
в первом квартале 2024 года автоперевозки грузов в России продолжили расти как внутри страны, так и в международном сообщении. При этом участники рынка видят серьезную угрозу в замедлении или остановке трансграничных расчетов, особенно с главным торговым партером — Китаем, куда деньги идут месяцами, а около половины платежей, по словам игроков, отклоняется.
Переориентация на рынки Ирана, Турции, Казахстана и Китая растет год от года из-за западных санкций, увеличивается и товарооборот, задержки с оплатами грузоперевозок — текущие моменты, которые удастся пережить и обойти. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
«Иран, Турция, Казахстан и Китай — это те страны, через которые сегодня в Россию поступает параллельный импорт и так далее. Переориентация на эти рынки и регионы каждый год повышается, растет товарооборот с тем же Китаем. Сейчас также прорабатывается вопрос коридора «Север — Юг», добавится, например, Индия, где также наблюдается значительное увеличение грузоперевозок. То, что есть какие-то задержки с оплатами, — это текущие моменты, связанные с введением определенных санкций, ограничений и так далее. Думаю, мы это переживем и каким-то образом обойдем», — сказал Матягин.
Вместе с тем Матягин подчеркнул, что импортное влияние на рост цен сильнее, чем внутреннее.
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