«Отработанная схема»: США угрожают партнерам России санкциями, бизнес их обходит

«Я не думаю, что это сенсационная новость для России. Об этом речь идет достаточно давно. Здесь будет выстраиваться та же система отношений, как выстраивается оплата импорта на других направлениях – через цепочку банков, включая не самые крупные российские, которые не попали под санкции. Ситуация достаточно отработанная, хоть сложная и дорогостоящая. Для участников рынка она понятна», - рассказал он.

По его словам, международные рынки сегодня на заинтересованы в полном прекращении торговли с Россией, бизнес продолжит искать пути обхода санкций.

«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена. Теоретически такая угроза существует, что потребуют вообще прекратить расчеты с Россией. То, что это не делается, это сознательная политика властей, которые эти санкции накладывают», - заключил собеседник НСН.

Многие китайские банки начали отклонять российские операции даже в юанях, теперь компании переходят на «экзотические» способы оплаты, варианты обхода санкций есть, заявил председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов в беседе с НСН.

По его словам, в операциях теперь могут участвовать только китайские банки, которые уже попали в санкционный список США. Более экзотичные схемы обхода ограничений Кузнецов раскрывать не стал.

«Платежи сегодня проходят, если получателями платежей выступают китайские банки, которые либо уже находятся под санкциями США, либо связаны с российскими банковскими структурами. Это один из механизмов. Также есть и более экзотические способы перевода. Если я их раскрою, американцы и их закроют. Но варианты есть», - отметил собеседник НСН.

РЕКОРДНЫЕ ПАДЕНИЯ

Экспорт Китая в РФ в марте сократился на 16 процентов, что стало первым снижением с середины 2022 года. После начала спецоперации на Украине поставки неизменно росли, но угроза применения санкций США к китайским банкам развернула тенденцию. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни пишет Bloomberg.