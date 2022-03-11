Китай высказался о последствиях санкций на мировую экономику

Ограничительные меры в отношении России отразятся на восстановлении мировой экономики и нанесут ущерб всем сторонам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

МИД России заявил о готовности выдержать санкции и другие ограничения

По его словам, в настоящее время мировая экономика находится «под тяжелым влиянием» эпидемии коронавируса, а санкции ударят по её восстановлению, не принеся выгоды ни одной из сторон.

Как отметил премьер, Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Также Пекин будет укреплять стабильность в мире.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны немедленно раскрыть данные о военных биолабораториях, размещенных на Украине.

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