Китай высказался о последствиях санкций на мировую экономику

По его словам, в настоящее время мировая экономика находится «под тяжелым влиянием» эпидемии коронавируса, а санкции ударят по её восстановлению, не принеся выгоды ни одной из сторон.

Как отметил премьер, Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Также Пекин будет укреплять стабильность в мире.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США должны немедленно раскрыть данные о военных биолабораториях, размещенных на Украине.

