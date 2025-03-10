Рубио: США закрывают 83% программ USAID
США официально закроют 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), или 5,2 тысячи контрактов. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в соцсети X.
«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID», - указал глава Госдепа.
По словам Рубио, контракты, подлежащие закрытию, израсходовали десятки миллиардов долларов «таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам».
Как отметил госсекретарь, продолжат действовать около тысячи программ USAID. Рубио подчеркнул, что они должны осуществляться более эффективно под ведением Госдепартамента.
Ранее глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск заявил, что американская экономика стала слабее, пока USAID финансировало продвижение идей разнообразия, равенства и инклюзивности за границей, пишет «Свободная пресса».
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