США прекращают делиться данными о ядерных силах с Россией

Как отмечает газета, это первый шаг, предпринятый американской администрацией в ответ на решение России в феврале приостановить участие в договоре СНВ-3.

С помощью этого американцы рассчитывают побудить Москву вернуться к выполнению соглашения.

Ранее, как сообщала НСН, в Кремле заявили, что возвращение к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада.

