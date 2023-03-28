США прекращают делиться данными о ядерных силах с Россией
Вашингтон призывает Москву вернуться к соблюдению Договора СНВ-3, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.
Вместе с тем, Белый дом направил в Кремль послание, в котором извещает о прекращении со стороны США обмена данными с Россией о стратегических ядерных силах.
Как отмечает газета, это первый шаг, предпринятый американской администрацией в ответ на решение России в феврале приостановить участие в договоре СНВ-3.
С помощью этого американцы рассчитывают побудить Москву вернуться к выполнению соглашения.
Ранее, как сообщала НСН, в Кремле заявили, что возвращение к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада.
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