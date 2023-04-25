США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России

В ходе визита в Астану она отметила, что американские власти предупреждают казахстанские власти и бизнес о возможных последствиях за помощь России в обходе введённых против неё ограничений и мер экспортного контроля.

«Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами, с представителями правительства, с представителями частного сектора для того, чтобы ясно обозначить эти риски», - указала Розенберг.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада и США оказывают грубое давление на государства, которые не присоединяются к санкциям против России, сообщает RT.

