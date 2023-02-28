Блинкен: США предупредили Китай о последствиях поддержки России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не колеблясь примет меры в отношении физлиц и компаний из Китая, которые будут оказывать России военную поддержку, сообщает РИА Новости.
По его словам, незамедлительный ответ будет и в случае нарушения антироссийских санкций.
«Мы очень чётко предупредили Китай о последствиях такой поддержки», - подчеркнул Блинкен.
Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине придётся агрессивно отвечать Китаю или другим странам, которые будут поставлять России оружие, сообщает RT.
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