США предоставят Украине дополнительную военную помощь

При этом, никаких подробностей он не привел. Заявление Кирби последовало после телефонного разговора украинского министра Минобороны Рустема Умерова с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсуждались потребности Киева в вооружениях.

Ранее США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

