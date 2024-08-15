США предоставят Украине дополнительную военную помощь

США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью MSNBC.

В США заявили, что Украина теряет позиции на поле боя и несет большие потери

При этом, никаких подробностей он не привел. Заявление Кирби последовало после телефонного разговора украинского министра Минобороны Рустема Умерова с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсуждались потребности Киева в вооружениях.

Ранее США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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