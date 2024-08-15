США предоставят Украине дополнительную военную помощь
15 августа 202415:17
США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью MSNBC.
При этом, никаких подробностей он не привел. Заявление Кирби последовало после телефонного разговора украинского министра Минобороны Рустема Умерова с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которого обсуждались потребности Киева в вооружениях.
Ранее США заявили о продолжении помощи ВСУ после атак на Курскую область, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- США предоставят Украине дополнительную военную помощь
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru