Путина пригласили в «Совет мира» по Газе

Президента России Владимира Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, президент получил приглашение через дипломатические каналы.

«Мы изучаем все детали этого предложения, в том числе надеемся на контакты с американской стороной... чтобы прояснить все нюансы», - подчеркнул Песков.

Ранее лидер США Дональд Трамп рассказал о формировании «Совета мира» по Газе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Белом доме отмечали, что в состав структуры вошли в том числе госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга.

ФОТО: РИА Новости
