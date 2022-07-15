США позволят Индии приобрести российское оружие без санкций
Американские законодатели внесли поправку в законодательство для того, чтобы Индия смогла без санкций со стороны США приобрести российские вооружения, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщает ТАСС.
На рассмотрение палаты представителей американского конгресса законопроект был внесен членом Демократической партии индийского происхождения Ро Ханной.
По мнению авторов поправки, это позволит Индии усилить собственную безопасность на фоне эскалации со стороны соседнего Китая.
Ранее СМИ сообщали, что Индия может покупать нефть и оружие у РФ за рупии.
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