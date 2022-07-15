США позволят Индии приобрести российское оружие без санкций

Американские законодатели внесли поправку в законодательство для того, чтобы Индия смогла без санкций со стороны США приобрести российские вооружения, в том числе зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщает ТАСС.

На рассмотрение палаты представителей американского конгресса законопроект был внесен членом Демократической партии индийского происхождения Ро Ханной.

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По мнению авторов поправки, это позволит Индии усилить собственную безопасность на фоне эскалации со стороны соседнего Китая.

Ранее СМИ сообщали, что Индия может покупать нефть и оружие у РФ за рупии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:С-400ОружиеКонгресс СШАСШАИндия
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