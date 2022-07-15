США позволят Индии приобрести российское оружие без санкций

Больницы Москвы готовы к борьбе с оспой обезьян Столичные врачи-онкологи пройдут обучение в Кадровом центре Депздра Москвичи решили 600 тысяч вопросов на портале «Наш город» за полгода В Москве за онлайн-помощью по жилищным вопросам обратились более 15 тыс раз Москва заняла первое место в России по «индексу» шаурмы