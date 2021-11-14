Глава ФСВТС раскрыл сроки поставки первого дивизиона С-400 в Индию

«До конца года будет поставлен первый дивизион», — сказал он перед началом выставки Dubai Airshow.

«Триумф» (С-400)— российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. 28 апреля 2007 года постановлением правительства России зенитная ракетная система «Триумф» была принята на вооружение. «Триумф» — наименование экспортной версии. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа», которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Сделка предусматривает поставку в Дели пять полковых комплектов систем на сумму 5,43 миллиарда долларов. Индия пошла на сделку с Россией, несмотря на санкционные угрозы со стороны США, не желая отказываться от «лучшего в мире вооружения».

