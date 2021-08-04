США могут поставить Грузии противотанковые ракеты на $30 млн

США могут поставить Грузии противотанковые ракеты Javelin на сумму $30 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что Госдеп США одобрил сделку, решив, что она не противоречит внешней политике и национальной безопасности государства.

Грузия запросила США продать 82 рaкеты Javelin FGM-148 и 46 пуcковых установок.

Ранее посольство России в США заявило о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в Европе.

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:СШАГрузия
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