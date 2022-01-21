США передадут Украине вертолёты, предназначавшиеся Афганистану

Вашингтон передаст Киеву вертолеты российского производства Ми-17, которые до этого предназначались для передачи Кабулу, пока к власти в Афганистане не пришло радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.