США передадут Украине вертолёты, предназначавшиеся Афганистану
Вашингтон передаст Киеву вертолеты российского производства Ми-17, которые до этого предназначались для передачи Кабулу, пока к власти в Афганистане не пришло радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По её словам, администрация американского президента уже уведомила об этом Конгресс.
«Джо Байден выжидает», - добавила Псаки.
Ранее американские СМИ сообщали о намерении Соединённых штатов поставить на Украину систему ПВО «Железный купол».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru