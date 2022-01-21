США передадут Украине вертолёты, предназначавшиеся Афганистану

Вашингтон передаст Киеву вертолеты российского производства Ми-17, которые до этого предназначались для передачи Кабулу, пока к власти в Афганистане не пришло радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России). Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По её словам, администрация американского президента уже уведомила об этом Конгресс.

«Джо Байден выжидает», - добавила Псаки.

Ранее американские СМИ сообщали о намерении Соединённых штатов поставить на Украину систему ПВО «Железный купол».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:УкраинаСШАКонгресс СШАБелый Дом
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