США отказались признавать выборы в Госдуму РФ

Выборы в Госдуму России 17-19 сентября не являются свободными и честными, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

В сообщении говорится, что использование законов об «экстремистских организациях», «иноагентах» и «нежелательных организациях» серьёзно ограничило политический плюрализм. Кроме того, отсутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), существенно снизило «прозрачность процесса».

В Госдепе США отметили, что действия России противоречат её обязательствам, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами.



«Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства... и прекратить давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ», - подчёркивается в заявлении.

Также Госдеп США заявил, что Соединённые Штаты отказываются признавать проведение выборов в Госдуму РФ, которые прошли на территории Крыма. В заявлении говорится, что тем самым Вашингтон «подтверждает непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины».

Ранее глава избиркома республики Крым Михаил Малышев заявил, что более 63% избирателей на полуострове проголосовали на выборах за партию «Единая Россия».

