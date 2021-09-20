США отказались признавать выборы в Госдуму РФ
Выборы в Госдуму России 17-19 сентября не являются свободными и честными, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
В сообщении говорится, что использование законов об «экстремистских организациях», «иноагентах» и «нежелательных организациях» серьёзно ограничило политический плюрализм. Кроме того, отсутствие наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), существенно снизило «прозрачность процесса».
В Госдепе США отметили, что действия России противоречат её обязательствам, в том числе по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами.
«Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства... и прекратить давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ», - подчёркивается в заявлении.
Также Госдеп США заявил, что Соединённые Штаты отказываются признавать проведение выборов в Госдуму РФ, которые прошли на территории Крыма. В заявлении говорится, что тем самым Вашингтон «подтверждает непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины».
Ранее глава избиркома республики Крым Михаил Малышев заявил, что более 63% избирателей на полуострове проголосовали на выборах за партию «Единая Россия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Анатолий Вассерман предложил сократить срок обучения в школах
- Дожди в столичном регионе затянутся до конца недели
- США отказались признавать выборы в Госдуму РФ
- Голикова: Меры соцподдержки к 2024 году охватят 2,5 млн семей
- Польшу приговорили к ежедневному штрафу в полмиллиона евро
- Стали известны итоги онлайн-голосования по Москве
- Станция метро «Пролетарская» в Москве заработала после задымления
- В Греции в такси будут пускать только привитых пассажиров
- Путин поблагодарил россиян за активную явку на выборы
- СМИ: саммит в Нормандском формате вряд ли состоится в ближайшем будущем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru