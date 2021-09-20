«Единая Россия» набрала в Крыму 63 процента голосов

Более 63% избирателей в Крыму проголосовали на выборах за партию «Единая Россия». Об этом сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев.

По его словам, явка на выборах составила 49,75%.

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По итогам обработки 100% бюллетеней, за «Единую Росси» отдали свои голоса 63,33% избирателей. КПРФ набрала 9,15% голосов, ЛДПР - 7,75%, партия «Справедливая Россия - За правду» - 5,93%, партия «Новые люди» - 3,96%.

По одномандатным округам также лидируют представители единороссов, передает ТАСС.

В избиркоме Крыма добавили, что в республике проголосовали 746 730 человек.


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