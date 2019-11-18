США отказались отменить санкции в отношении иранского ядерного объекта

Планировалось, что санкции с объекта должны были снять начиная с 15 декабря текущего года. По словам Помпео, соответствующее решение принято из-за объявления Ираном о возобновлении работ по обогащению урана. Чиновник подчеркнул, что «правильный уровень обогащения урана для крупнейшей в мире страны-спонсора терроризма – ноль».

Ранее телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в беседе с НСН заявил, что, Иран, возобновив работы по обогащению урана на своём заводе в Фордо, демонстрирует западному миру, что давление бесполезно.



