Малозёмов: В оценке революции 1917 года мы так и не пришли к согласию

Сергей Малоземов: «Это, ребята, конечно, ад, насколько у нас поляризованы оценки прошлого и как далеко здесь до общественного согласия. Я вот, например, сейчас читаю своему 10-летнему сыну всякие хорошие советские книжки типа «Двух капитанов» или «Васька Трубачёва» и мне бесконечно приходится объяснять, что обращать внимание надо на отношения между людьми, а, вообще, реальная жизнь в то время была совсем не такой, как нарисовано в книжных и киношных мифах. Всё это, конечно, буквально взрывает мозг молодому поколению, которое просто органически не верит, что можно было жить вот так, когда всё вокруг пропитано ложью», — отметил Малазёмов.

