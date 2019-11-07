Малозёмов: В оценке революции 1917 года мы так и не пришли к согласию
Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Иран возобновил работы по обогащению урана
Опять повысилась международная напряжённость — Иран возобновил работы по обогащению урана на своём заводе в Фордо, и, таким образом, демонстрирует западному миру, что давление бесполезно.
Сергей Малоземов: «Напомню, что из международной ядерной сделки, в рамках которой Иран согласился прервать работы, первыми вышли Соединённые Штаты после прихода к власти Дональда Трампа. Он стал возвращать санкции против Ирана, Европа пыталась сохранить видимость мира, но иранцы, похоже, обиделись всерьёз на весь Запад разом», — заявил собеседник НСН.
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции 1917 года
Коммунисты провели шествие и митинг в центре Москвы в честь годовщины октябрьской революции 1917 года.
Сергей Малоземов: «Это, ребята, конечно, ад, насколько у нас поляризованы оценки прошлого и как далеко здесь до общественного согласия. Я вот, например, сейчас читаю своему 10-летнему сыну всякие хорошие советские книжки типа «Двух капитанов» или «Васька Трубачёва» и мне бесконечно приходится объяснять, что обращать внимание надо на отношения между людьми, а, вообще, реальная жизнь в то время была совсем не такой, как нарисовано в книжных и киношных мифах. Всё это, конечно, буквально взрывает мозг молодому поколению, которое просто органически не верит, что можно было жить вот так, когда всё вокруг пропитано ложью», — отметил Малазёмов.
Треть россиян не высыпаются
Треть россиян не высыпаются из-за сверхурочной работы или учёбы, а российские работодатели теряют из-за невыспавшихся сотрудников почти 200 миллиардов рублей каждый месяц. Такие выводы содержатся в исследовании аналитического центра НАФИ, опросившего 1600 человек в 52 регионах. Интересно, что помимо объективных причин, 27 процентов респондентов честно назвали среди факторов недосыпа просмотр телевизора, игры и чтение.
Сергей Малоземов: «Я, как медик, хотел бы напомнить факты из нескольких последних исследований! Прежде всего, недосып вызывает усиленное выделение гормона голода — и если вы хотите привести себя в форму, то надо спать нормальные 6-8 часов. Нехватка ночного отдыха также повышает риск развития многих болезней, включая рак — ну просто иммунная система очень нуждается в ночной перезагрузке!» — подчеркнул Малозёмов в интервью НСН.
Дед Мороз начнёт своё предновогоднее путешествие по стране
Уже послезавтра всероссийский Дед Мороз начнёт своё предновогоднее путешествие из Великого Устюга по стране — и уже в четвёртый раз подряд ему будет помогать команда нашего телеканала.
Сергей Малоземов: «Принять письма, разыскать подарки, поддержать кого-то в сложной жизненной ситуации — вот наша работа. Я готовлюсь ассистировать Деду Морозу в двух не чужих для меня городах — в конце ноября буду в Екатеринбурге и Челябинске. Так что уже — с наступающим!» — добавил собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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