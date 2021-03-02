США отказались от «перезагрузки» отношений с Россией

Соединенные Штаты не намерены добиваться «перезагрузки» отношений с Российской Федерацией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя администрации США.

«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что США не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации», - отметил он.

Также источник сообщил, что действия администрации Джо Байдена в отношении России будут другими, нежели предшествующей администрации.

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Напомним, ранее во вторник, 2 марта, стало известно, что США ввели новые санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ограничительные меры будут применены к семи «высокопоставленным представителям властей», они буду заключаться в экспортных и визовых ограничениях. Также в Вашингтоне отметили, что санкции коснутся, в том числе, 14 организаций.

Кроме того, сегодня стало известно, что новые санкции против России ввел и Евросоюз, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияРоссияСанкции США
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