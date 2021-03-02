США отказались от «перезагрузки» отношений с Россией

Соединенные Штаты не намерены добиваться «перезагрузки» отношений с Российской Федерацией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя администрации США.

«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что США не хотят ни "перезагрузки" отношений с Россией, ни их эскалации», - отметил он.

Также источник сообщил, что действия администрации Джо Байдена в отношении России будут другими, нежели предшествующей администрации.