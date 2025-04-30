США отказались финансировать безопасность Европы из-за огромного госдолга

По его словам, размер обязательств в $33 трлн сделал невозможным для его страны оплачивать расходы по НАТО за всех европейцев. Он отметил, что Белый дом продолжит поддержку, но потребует активных мер со стороны европейских союзников.

Советник также разделил страны на тех, кто нарастил расходы на оборону (Финляндия и Норвегия), и на тех, кому следует это сделать в ближайшее время (Испания, Италия, Канада). Он добавил, что справедливое разделение затрат на военные нужды станет центральной темой для переговоров США с европейскими союзниками.

Ранее сообщалось, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, напоминает НСН.

