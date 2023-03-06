США отказали в выдаче виз на сессию ООН российским дипломатам

США отказались выдавать визы на сессию ООН по информационным технологиям российским дипломатам, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу МИД России Ирину Тяжлову.

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Несколько дипломатов получили безосновательный отказ в американской визе, сказала дипломат. Она отметила, что Штаты ранее уже делали то же самое в отношении главы делегации. Тяжлова добавила, что данная мера является грубым нарушением обязательств ООН.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал продлить зерновую сделку «любой ценой», что людям угрожает серьезная опасность в случае, зерновая сделка не будет продлена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизаСША
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