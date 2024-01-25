США одобрили включение африканских государств в Совбез ООН
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Анголы Тете Антониу поддержал принятие в Совбез ООН африканских стран. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.
По словам американского политика, Совбез ООН должен быть «более репрезентативным».
Напомним, американский лидер Джо Байден поручил обсудить вопрос реформы Совбеза ООН постпреду страны при организации Линде Томас-Гринфилд в июне 2023 года. Ожидается, что членство получат шесть государств, в том числе из Латинской Америки и Африки, однако США не намерены представлять новым членам право вето.
Трансформацию Совбеза ООН поддержали и в России. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это повысит эффективность организации. Переговоры по этому вопросу необходимы, хотя они будут непростыми и займут много времени, подчеркнул он.
Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что США предложили сделать постоянными членами Совбеза ООН также ЮАР и Бразилию вдобавок к Японии и Германии, однако вряд ли предложение американского президента Джо Байдена будет встречено «на ура».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru