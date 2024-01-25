США одобрили включение африканских государств в Совбез ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Анголы Тете Антониу поддержал принятие в Совбез ООН африканских стран. Трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента США.

Песков: СБ ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности

По словам американского политика, Совбез ООН должен быть «более репрезентативным».

Напомним, американский лидер Джо Байден поручил обсудить вопрос реформы Совбеза ООН постпреду страны при организации Линде Томас-Гринфилд в июне 2023 года. Ожидается, что членство получат шесть государств, в том числе из Латинской Америки и Африки, однако США не намерены представлять новым членам право вето.

Трансформацию Совбеза ООН поддержали и в России. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это повысит эффективность организации. Переговоры по этому вопросу необходимы, хотя они будут непростыми и займут много времени, подчеркнул он.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что США предложили сделать постоянными членами Совбеза ООН также ЮАР и Бразилию вдобавок к Японии и Германии, однако вряд ли предложение американского президента Джо Байдена будет встречено «на ура».

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