По словам американского политика, Совбез ООН должен быть «более репрезентативным».

Напомним, американский лидер Джо Байден поручил обсудить вопрос реформы Совбеза ООН постпреду страны при организации Линде Томас-Гринфилд в июне 2023 года. Ожидается, что членство получат шесть государств, в том числе из Латинской Америки и Африки, однако США не намерены представлять новым членам право вето.

Трансформацию Совбеза ООН поддержали и в России. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это повысит эффективность организации. Переговоры по этому вопросу необходимы, хотя они будут непростыми и займут много времени, подчеркнул он.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что США предложили сделать постоянными членами Совбеза ООН также ЮАР и Бразилию вдобавок к Японии и Германии, однако вряд ли предложение американского президента Джо Байдена будет встречено «на ура».

