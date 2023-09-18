«Не Германия и не Япония»: Чье членство в Совбезе ООН устроит россиян

Ранее сообщалось, что Байден призовет к расширению состава Совбеза ООН на грядущем выступлении на Генассамблее. Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщило издание The Telegraph. Речь идет о пяти или шести новых постоянных членах, среди них — Индия, Бразилия, Германия, Япония и ЮАР. Орджоникидзе отметил, что и Россия, и Китай выступят против членства в Совбезе ООН Японии и Германии.

«Ранее мы предлагали расширить состав Совбеза ООН за счет развивающихся стран, а не за счет Запада, поскольку в Совбезе и так достаточно западных стран. США добиваются натоцентричности Совбеза ООН, однако этого быть не должно. Не уверен, что предложение Байдена будет встречено на ура, хоть теперь США предлагают сделать членами Совбеза также ЮАР и Бразилию вдобавок к Японии и Германии. Членство Японии и Германии неприемлемо ни для нас, ни для китайцев, думаю, что и для других стран тоже. А то же членство Бразилии и Индии Россию устроит. Мы должны руководствоваться своими политическими интересами», — сказал Орджоникидзе.

Собеседник НСН предположил, кто может помешать этим странам стать постоянными членами Совбеза ООН.

«Во-первых, встает вопрос, каким будет уровень этих стран, будут ли они постоянными членами или нет. Получат ли они право вето, будет зависеть как раз-таки от их статуса в Совбезе ООН. Во-вторых (и это более важно), при расширении любого органа ООН каждый регион, как правило, должен представить свою кандидатуру. На этом этапе могут возникнуть сложности. Например, в регионе Латинской Америки появятся проблемы с Бразилией, поскольку и Мексика, и Аргентина наверняка тоже захотят поучаствовать в составе Совбеза ООН. То же самое будет и в Азии — помимо Индии, наверняка появятся еще какие-то кандидаты. Как только у кого-то появляется право быть постоянным членом, приходится делиться с ним своими правами, а это мало кто любит делать», — подытожил Орджоникидзе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желание ФРГ и Японии получить постоянное членство в Совбезе ООН абсолютно беспочвенно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

