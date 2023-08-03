США объявили о санкциях против структур РАН
Американские власти объявили о вооде санкций против Института общей физики РАН, Казанского научного центра РАН, Института физики твердого тела РАН, сообщает пресс-служба Минфина США.
Также в список внесли контейнеровоз «Sasco Angara» (UBUO6, ПАО «Сахалинское судоходное общество»). Одновременно из него вычеркнули принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву яхту Addiction.
Ранее Великобритания включила в обновленный санкционный список ещё шесть россиян из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru