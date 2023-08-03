ЕС ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений
Европейский Союз расширил санкционный список в отношении Белоруссии за помощь Минска в вопросе обхода ограничительных мер, наложенных Евросоюзом на Россию из-за конфликта на территории Украины. Об этом говорится в распространённом заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.
ЕС ввел запрет на экспорт в республику товаров и технологий, которые могут быть использованы для совершенствования её военного потенциала, авиации и космической отрасли, а также снарядов и огнестрельного оружия.
По мнению Брюсселя, новые меры позволят в дальнейшем обеспечить невозможность обхода антироссийских санкций через Белоруссию.
Ранее Евросоюз расширил санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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