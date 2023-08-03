ЕС ввел санкции против Белоруссии за помощь России в обходе ограничений

ЕС ввел запрет на экспорт в республику товаров и технологий, которые могут быть использованы для совершенствования её военного потенциала, авиации и космической отрасли, а также снарядов и огнестрельного оружия.

По мнению Брюсселя, новые меры позволят в дальнейшем обеспечить невозможность обхода антироссийских санкций через Белоруссию.

Ранее Евросоюз расширил санкции против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

