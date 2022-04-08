Украинец приговорен в США в пяти годам заключения за киберпреступления
Гражданин Украины приговорен в США в пяти годам лишения свободы за преступные действия в составе хакерской группы FIN7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст США.
Такое решение вынес Федеральный суд американского штата Вашингтон. По данным Минюста, 32-летний осужденный Денис Ермак с 2016 по 2018 годы взламывал сети в США и получил доступа к персональным данным около 20 млн человек.
Отмечается, что ущерб экономики США от этих действий составил порядка $1 млрд.
Ермака арестовали в Таиланде в 2019 году по запросу США.
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