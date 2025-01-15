США объявили о новых санкциях против России

В частности, за предполагаемые связи с РФ в «чёрный» список были внесены 16 физлиц, в числе которых граждане Китая, Турции и Германии, а также России. Среди них - бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.

Также под санкции попали десятки компаний из России, Китая, ОАЭ, Великобритании. Это предприятия «Военторг», «Тактическое ракетное вооружение», «Барнаултрансмаш», Тамбовский пороховой завод, а также Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и другие.

Кроме того, рестрикции введены в отношении выставочного центра «Патриот» и Запорожской атомной электростанций, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает ответ на санкции США против российского энергетического сектора, напоминает РЕН ТВ.

