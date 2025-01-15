США объявили о новых санкциях против России
Власти США расширили связанный с Россией санкционный список. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства финансов.
В частности, за предполагаемые связи с РФ в «чёрный» список были внесены 16 физлиц, в числе которых граждане Китая, Турции и Германии, а также России. Среди них - бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко.
Также под санкции попали десятки компаний из России, Китая, ОАЭ, Великобритании. Это предприятия «Военторг», «Тактическое ракетное вооружение», «Барнаултрансмаш», Тамбовский пороховой завод, а также Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и другие.
Кроме того, рестрикции введены в отношении выставочного центра «Патриот» и Запорожской атомной электростанций, сообщает RT.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва прорабатывает ответ на санкции США против российского энергетического сектора, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пассажирский самолет рейса Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт вылета
- СМИ: Роналду станет совладельцем «Аль-Насра»
- США объявили о новых санкциях против России
- Варшавер: Дмитрию Певцову предлагались роли в новых постановках «Ленкома»
- СМИ: Пассажир рейса Москва — Новосибирск заявил о бомбе на борту
- Президент Польши попросил НАТО направить Украине приглашение в альянс
- В Австралии закрыли девять пляжей из-за шариков неизвестного происхождения
- Зеленский: Иностранный контингент может стать частью гарантий безопасности Киеву
- Польский премьер пообещал ускорить переговоры о членстве Украины в Евросоюзе
- Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru