США объявили о дополнительных ограничениях для участников госпереворота в Мьянме

Власти США намерены оказать "значительное давление" на участников военного переворота в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Прайс заявил, что США не потерпят насильственных действий против мирных протестующих, которые отстаивают свои демократические права. Глава Госдепа подтвердил, что военнослужащие, осуществившие госпереворот в Мьянме, столкнутся "с существенными издержками" и "значительным давлением".

Президент США Джо Байден ранее объявил о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота, имена тех, кто попадет под ограничения, станут известны в течение недели. Кроме того, в Штатах заблокируют средства, принадлежащие Мьянме, в размере 1 млрд долларов.

Военные Мьянмы ввели в стране режим чрезвычайного положения сроком на год, а также задержали выбранных ранее лидеров страны. Причиной для этого стали, по словам участников переворота, масштабные фальсификации в ходе прошедших в ноябре 2020 года выборах. Под арестом находятся президент страны Вин Мьин и глава МИД Аун Сан Су Чжи.

