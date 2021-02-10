Байден подписал указ о санкциях против Мьянмы

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных руководителей Мьянмы, которые причастны к государственному перевороту. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные устроили госпереворот в Мьянме 1 февраля, когда арестовали избранного главу государства Вин Мьина и государственного советника, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Свои действия они объяснили фальсификациями на прошедших 8 ноября 2020 года выборах.

