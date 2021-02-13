США обвинили Россию и Китай в использовании вакцин для «дипломатического давления»
Россия и КНР хотят использовать вакцины против COVID-19 для достижения "дипломатических целей". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме заявили, что следят за "попытками" КНР и РФ использовать разработанные ими вакцины для влияния "на дипломатическом уровне". По мнению Псаки, Россия и Китай хотят использовать помощь, чтобы заставить другие страны "вести себя, как они".
Власти США назвали это "неприемлемым поведением", с которым нельзя мириться. При этом Псаки напомнила, что штаты вернулись в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению пресс-секретаря, "это обезопасит людей".
По словам Псаки, власти США наблюдают за поведением КНР и РФ "с беспокойством". Кроме того, по данным пресс-секретаря, в наблюдении задействовано Агентство национальной безопасности США.
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