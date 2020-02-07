США обвинили РФ и Китай в попытке перестроить мировой порядок
Глава Минобороны США Марк Эспер обвинил РФ и Китай в том, что они пытаются перестроить мировой порядок. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления Университете имени Джона Хопкинса, сообщает РИА Новости.
В своей речи Эспер заявил, что оба государства нарушают суверенитет стран с целью стратегических преимуществ. Он, в частности, обвинил РФ в кибератаках и «гибридных тактиках ведения войны».
Китай, в свою очередь, Эспер обвинил в постоянной краже интеллектуальной собственности, а также в навязывании экономических решений и политики безопасности другим государствам при помощи проекта «Один пояс- один путь».
Ранее Литва назвала РФ и Китай главными угрозами национальной безопасности. Отчет на 324 страницы подготовила литовская разведка совместно с правительством.
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