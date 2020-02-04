Разведка Литвы назвала РФ и Китай главными угрозами национальной безопасности
Россия и Китай представляют наибольшую угрозу национальной безопасности Литвы, говорится в опубликованном во вторник отчете разведки страны. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Правительство и Литовское агентство национальной безопасности сделали совместное заявление, что внешняя политика и политика безопасности России «движимы стремлением Кремля обеспечить стабильность режима и продемонстрировать его незаменимость для внутренней аудитории».
В 324-страничном отчете также отмечается Китай, который подозревается в «злонамеренном использовании китайских кибер-возможностей в литовском интернет-пространстве».
«Конфронтация России с Западом на международной арене побуждает Москву координировать свои интересы с Китаем. Эти страны поддерживают тесные политические и военные отношения и координируют позиции по международным вопросам», - цитирует отчет агентство.
Литва вышла из Советского Союза три десятилетия назад и вступила в НАТО и ЕС в 2004 году. Как пишет американское агентство, российская аннексия Крымского полуострова в 2014 году вызвала новые опасения в Балтийском регионе, что Литва, а также другие бывшие советские республики Латвия и Эстония могут быть следующими.
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