Разведка Литвы назвала РФ и Китай главными угрозами национальной безопасности

В 324-страничном отчете также отмечается Китай, который подозревается в «злонамеренном использовании китайских кибер-возможностей в литовском интернет-пространстве».

«Конфронтация России с Западом на международной арене побуждает Москву координировать свои интересы с Китаем. Эти страны поддерживают тесные политические и военные отношения и координируют позиции по международным вопросам», - цитирует отчет агентство.

Литва вышла из Советского Союза три десятилетия назад и вступила в НАТО и ЕС в 2004 году. Как пишет американское агентство, российская аннексия Крымского полуострова в 2014 году вызвала новые опасения в Балтийском регионе, что Литва, а также другие бывшие советские республики Латвия и Эстония могут быть следующими.

