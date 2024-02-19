США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ

В интервью телеканалу CNBC он указал, что обсуждение возможных рестрикций против КНР стартовало после того, как появилась информация о подобных планах со стороны Евросоюза.

«Такой же тип санкций, которые начинают охватывать Россию и влиять на её производительность, экономические результаты и качество жизни, могут также быть введены против Китая», - подчеркнул он.

Коннолли также выразил надежду, что китайские власти примут необходимые меры, которые позволят Вашингтону отказаться от введения ограничений.

Ранее глава МИД КНР Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и потребовал отмены «незаконных односторонних» санкций против китайских компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

