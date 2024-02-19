США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
США не исключают введение санкций против компаний из Китая, которые якобы помогают России с поставками необходимых для проведения СВО товаров. Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли.
В интервью телеканалу CNBC он указал, что обсуждение возможных рестрикций против КНР стартовало после того, как появилась информация о подобных планах со стороны Евросоюза.
«Такой же тип санкций, которые начинают охватывать Россию и влиять на её производительность, экономические результаты и качество жизни, могут также быть введены против Китая», - подчеркнул он.
Коннолли также выразил надежду, что китайские власти примут необходимые меры, которые позволят Вашингтону отказаться от введения ограничений.
Ранее глава МИД КНР Ван И встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и потребовал отмены «незаконных односторонних» санкций против китайских компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США обсуждают санкции против китайских компаний якобы из-за сотрудничества с РФ
- СМИ: Выручка спортзалов в России выросла на 20%
- Россия вернула на Украину самую большую группу детей
- Даниил Медведев вылетел из ТОП-3 рейтинга ATP
- Российский посол уличил США в плохом знании истории
- СМИ: Директора «Ленфильма» разыскивают по делу о вымогательстве у топ-менеджера Ростеха
- Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников
- ЕК пообещала легализовать использование доходов от российских активов в ближайшее время
- Армия Израиля заявила о серии авиаударов по объектам «Хезболла» на юге Ливана
- На севере Москвы загорелся чердак бывшего общежития
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru