Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников

По его словам, военные подходы «не помогают достичь политических целей».

«Мы неоднократно заявляли, что не поставляли в Россию беспилотники для использования их в военных действиях... Мы полностью отвергаем обвинения G7», - указал он.

Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении Ирана, добавив в ограничительный список шесть человек и пять организаций за военную помощь России в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

