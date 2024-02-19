Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников

Иран отвергает обвинения стран «Большой семёрки» (G7) в том, что он якобы передал Москве беспилотники для их использования на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

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По его словам, военные подходы «не помогают достичь политических целей».

«Мы неоднократно заявляли, что не поставляли в Россию беспилотники для использования их в военных действиях... Мы полностью отвергаем обвинения G7», - указал он.

Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении Ирана, добавив в ограничительный список шесть человек и пять организаций за военную помощь России в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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