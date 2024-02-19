Иран отверг заявления G7 о причастности к передаче России беспилотников
Иран отвергает обвинения стран «Большой семёрки» (G7) в том, что он якобы передал Москве беспилотники для их использования на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
По его словам, военные подходы «не помогают достичь политических целей».
«Мы неоднократно заявляли, что не поставляли в Россию беспилотники для использования их в военных действиях... Мы полностью отвергаем обвинения G7», - указал он.
Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении Ирана, добавив в ограничительный список шесть человек и пять организаций за военную помощь России в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru