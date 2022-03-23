Володин: Хаос в США точно наступил
Правовая система США деградирует, и в стране наступил хаос, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель Думы напомнил, что американские официальные лица «практически одновременно» сделали два заявления, которые противоречат друг другу. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не просил американские компании уходить с российского рынка, пишет «Свободная пресса».
«Затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в России», — указал Володин.
Спикер Госдумы предложил задуматься, «чего можно ожидать» от обладающего авторитетом в мире и ядерным оружием Вашингтона, если для властей Соединенных Штатов «политические заявления ничего не стоят».
«Кто-то посмеется, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил», — заключил Володин.
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