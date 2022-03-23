Володин: Хаос в США точно наступил

Председатель Думы напомнил, что американские официальные лица «практически одновременно» сделали два заявления, которые противоречат друг другу. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не просил американские компании уходить с российского рынка, пишет «Свободная пресса».

«Затем буквально через несколько часов Конгресс предложил запретить правительству США вести дела с компаниями, которые несмотря на санкции продолжили работу в России», — указал Володин.

Спикер Госдумы предложил задуматься, «чего можно ожидать» от обладающего авторитетом в мире и ядерным оружием Вашингтона, если для властей Соединенных Штатов «политические заявления ничего не стоят».

«Кто-то посмеется, что разговор о "загнивающем Западе" в нашей стране ведется давно. Но сегодня хаос в США точно наступил», — заключил Володин.

