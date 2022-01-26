США обсудили с Украиной ответ России по гарантиям безопасности

По словам Прайса, США учли позицию Украины в своем ответе. Он добавил, что ответ пока не передан России.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему: «Цена вопроса – жизнь на Земле».





