США обращались к послу РФ с просьбой передать Украине контроль над Запорожской АЭС
Власти США обращались к послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой передачи Украине полного контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в Госдепе, передает ТАСС.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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