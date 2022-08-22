США обращались к послу РФ с просьбой передать Украине контроль над Запорожской АЭС

Власти США обращались к послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой передачи Украине полного контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщили в Госдепе, передает ТАСС.

Запорожская АЭС готова поставлять 25% своей энергии в Крым

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.




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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:СШААнатолий Антонов
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