Запорожская АЭС готова поставлять 25% своей энергии в Крым

Четверть производимой Запорожской АЭС энергии могут направлять в Крым, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«За восемь лет там уже все и без нас налажено, срочности для Крыма нет, хотя энергия от АЭС получится дешевле», - цитирует Евгения Балицкого ТАСС.

Он отметил, что мощность АЭС огромна и есть избыток электроэнергии. Сейчас на станции работают два блока-миллионника – это 60-70% мощности.

«Если нет потребителя, энергию вынуждены сбрасывать в тепло, а излишки уходят в Каховское водохранилище. Это все грозит технологическими сложностями. И мы это уже проходили, когда националисты взорвали ЛЭП у границы Крыма и энергию некуда было девать», - напомнил Евгений Балицкий.

Запорожская АЭС продолжает, по его словам, обсуживать и украинские города. В частности, электричество подается в Запорожье, а также в Никополь и Марганец Днепропетровской области.

«Станцию будем запускать на полную мощность, когда будет освобождено Запорожье. Без него достойного сбыта для этой энергии нет, даже если часть ее начнет уходить в Крым», - резюмировал Евгений Балицкий.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии после взятия под контроль Запорожской АЭС конфисковали на станции более 500 единиц вооружений. СМИ отмечали, что украинские военные оборудовали огневые точки в том числе на энергоблоках и в административных корпусах АЭС.

