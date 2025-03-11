США обещали не оказывать военную помощь России

Американские власти не намерены оказывать военную помощь России в рамках конфликта вокруг Украины, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление главы Госдепа США Марко Рубио.

Госсекретарь США связал помощь Украине с переговорами в Саудовской Аравии

По словам дипломата, на предстоящей встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии, вероятно, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи Киеву.

Рубио отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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