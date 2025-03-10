Госсекретарь США связал помощь Украине с переговорами в Саудовской Аравии

Судьба приостановленной военной помощи Вашингтона Киеву будет зависеть от итогов переговоров, которые пройдут на этой неделе в Саудовской Аравии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает телеканал CNN.

По его словам, результаты предстоящей встречи могут сыграть ключевую роль в решении вопроса о продолжении поддержки Украины.