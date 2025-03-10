Госсекретарь США связал помощь Украине с переговорами в Саудовской Аравии
Судьба приостановленной военной помощи Вашингтона Киеву будет зависеть от итогов переговоров, которые пройдут на этой неделе в Саудовской Аравии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает телеканал CNN.
По его словам, результаты предстоящей встречи могут сыграть ключевую роль в решении вопроса о продолжении поддержки Украины.
Рубио выразил надежду, что пауза в предоставлении помощи может быть преодолена, добавив, что предстоящие консультации имеют принципиальное значение.
Ранее Белый дом подтвердил, что дипломатические контакты с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».
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