Госсекретарь США связал помощь Украине с переговорами в Саудовской Аравии

Судьба приостановленной военной помощи Вашингтона Киеву будет зависеть от итогов переговоров, которые пройдут на этой неделе в Саудовской Аравии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает телеканал CNN.

По его словам, результаты предстоящей встречи могут сыграть ключевую роль в решении вопроса о продолжении поддержки Украины.

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Рубио выразил надежду, что пауза в предоставлении помощи может быть преодолена, добавив, что предстоящие консультации имеют принципиальное значение.

Ранее Белый дом подтвердил, что дипломатические контакты с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована в Саудовской Аравии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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