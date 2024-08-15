США не знают о целях атаки Украины на Курскую область

Власти США не знают, в чём заключаются намерения Украины при проведении нападения на Курскую область. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что «не может и не хочет говорить за военные операции Вооружённых сил Украины».

«И я, конечно, не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», - заключил Кирби.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон об атаке на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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