США не знают о целях атаки Украины на Курскую область

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что «не может и не хочет говорить за военные операции Вооружённых сил Украины».

«И я, конечно, не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», - заключил Кирби.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Киев не уведомлял Вашингтон об атаке на Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».