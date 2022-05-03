США не видят признаков помощи Китая России в спецоперации на Украине

Сообщается, что правительство Соединенных Штатов грозит КНР «последствиями», если какая-либо помощь будет оказана РФ, в точности в военной сфере или в обходе западных санкций, введенных против России из-за событий на Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».