США не видят признаков помощи Китая России в спецоперации на Украине

Постоянный представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что на данный момент нет признаков того, что Китай помогает России в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Военный эксперт заявил, что Китай заберёт Украину за долги

Сообщается, что правительство Соединенных Штатов грозит КНР «последствиями», если какая-либо помощь будет оказана РФ, в точности в военной сфере или в обходе западных санкций, введенных против России из-за событий на Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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