США не видят признаков помощи Китая России в спецоперации на Украине
Постоянный представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что на данный момент нет признаков того, что Китай помогает России в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Сообщается, что правительство Соединенных Штатов грозит КНР «последствиями», если какая-либо помощь будет оказана РФ, в точности в военной сфере или в обходе западных санкций, введенных против России из-за событий на Украине.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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