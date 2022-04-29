Военный эксперт заявил, что Китай заберёт Украину за долги

Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что космический завод «Артём» в Киеве производил детали и элементы ракетных систем для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает NEWS.ru.

Эксперт назвал условие взятия Южной Украины под контроль российской армией

По его словам, именно по этой причине предприятие было атаковано российскими войсками. Он напомнил, что вторая стадия спецоперации Вооружённых сил России предполагает уничтожение украинского промышленного комплекса.

«Будет просто создано абсолютно аграрное государство... Украина продавала чернозём Китаю, соответственно, Китай, собственно говоря, заберёт и аграрную страну за долги», — предположил эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале новой стадии спецоперации на Украине, по его словам она направлена на освобождение Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРакетный УдарВСУВооруженные Силы РФЭксперты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры