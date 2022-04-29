Военный эксперт заявил, что Китай заберёт Украину за долги
Военный эксперт Дмитрий Литовкин заявил, что космический завод «Артём» в Киеве производил детали и элементы ракетных систем для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает NEWS.ru.
По его словам, именно по этой причине предприятие было атаковано российскими войсками. Он напомнил, что вторая стадия спецоперации Вооружённых сил России предполагает уничтожение украинского промышленного комплекса.
«Будет просто создано абсолютно аграрное государство... Украина продавала чернозём Китаю, соответственно, Китай, собственно говоря, заберёт и аграрную страну за долги», — предположил эксперт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров объявил о начале новой стадии спецоперации на Украине, по его словам она направлена на освобождение Донецкой и Луганской народных республик, сообщает RT.
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