США не позволили России вывезти сотрудников загранучреждений
Министерство иностранных дел РФ заявило, что США продолжают планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что американские власти не дали разрешение на прилёт спецрейса госавиации России, предназначенного для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона «очередным враждебным шагом» по отношению к России.
«В администрации Дж. Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идёт о гуманитарной акции, поскольку наш самолёт должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российско-американские отношения находятся на нулевой точке, диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствует.
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