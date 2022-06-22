США не позволили России вывезти сотрудников загранучреждений

В сообщении говорится, что американские власти не дали разрешение на прилёт спецрейса госавиации России, предназначенного для вывоза сотрудников российских загранучреждений и членов их семей.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия Вашингтона «очередным враждебным шагом» по отношению к России.

«В администрации Дж. Байдена предпочли полностью проигнорировать тот факт, что по сути речь идёт о гуманитарной акции, поскольку наш самолёт должен был прилететь за теми нашими коллегами, кому Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российско-американские отношения находятся на нулевой точке, диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствует.