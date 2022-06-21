Байден: ситуация вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между РФ и ЕС

Байден пояснил, что выносливость будет определяться тем, какие потери готовы нести стороны. По мнению президента, будет вестись «игра на выжидание».

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





