Байден: ситуация вокруг Украины может стать состязанием на выносливость между РФ и ЕС
Президент США Джо Байден считает, что конфликт на территории Украины может превратиться в состязание на выносливость между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщает ТАСС.
Байден пояснил, что выносливость будет определяться тем, какие потери готовы нести стороны. По мнению президента, будет вестись «игра на выжидание».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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