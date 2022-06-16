Песков: Отношения России и США находятся на нулевой точке

В настоящее время российско-американские отношения находятся на нулевой точке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Боррель: Необходимо продолжать говорить с Россией

По его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, говорить про итоги саммита Байдена и Путина в 2021 году — дело неблагодарное.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times предложил не забывать о России. Бывший глава американской дипломатии предложил «найти место» для РФ после завершения спецоперации на Украине, если никто не хочет, чтобы Москва стала «форпостом Китая в Европе».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДмитрий Песков
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