Песков: Отношения России и США находятся на нулевой точке

По его словам, диалог между Москвой и Вашингтоном отсутствует. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, говорить про итоги саммита Байдена и Путина в 2021 году — дело неблагодарное.

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times предложил не забывать о России. Бывший глава американской дипломатии предложил «найти место» для РФ после завершения спецоперации на Украине, если никто не хочет, чтобы Москва стала «форпостом Китая в Европе».

