США не назвали конкретные действия в случае применения ядерного оружия РФ

В Белом доме отметили, что не готовы публично озвучивать данную информацию.

Ранее в четверг украинский президент Владимир Зеленский потребовал от США и НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории России. Зеленский заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.

Военная операция на территории Украине идет более семи месяцев. Российские власти в конце сентября объявили частичную мобилизацию.





