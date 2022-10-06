США не назвали конкретные действия в случае применения ядерного оружия РФ
США не назвали конкретных действий в случае применения ядерного оружия Россией. Об этом сообщает ТАСС.
В Белом доме отметили, что не готовы публично озвучивать данную информацию.
Ранее в четверг украинский президент Владимир Зеленский потребовал от США и НАТО нанести превентивный ядерный удар по территории России. Зеленский заявил в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
Военная операция на территории Украине идет более семи месяцев. Российские власти в конце сентября объявили частичную мобилизацию.
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