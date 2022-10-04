Times: НАТО допускает ядерные испытаниях России в Черном море

Руководство НАТО направило предупреждение государствам — участникам альянса, что Россия может организовать испытания ядерного оружия на границах с Украиной. Как отмечает The Times, цель такого шага – показать готовность Москвы использовать оружие массового поражения на театре военных действий.

По данным высокопоставленного источника британского издания в области обороны, в НАТО допускают, что подобного рода испытания могут быть проведены в акватории Черного моря. Такой вариант рассматривается как более вероятный по сравнению с применением тактического ядерного оружия на Украине.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о невозможности применения на Украине ядерного оружия. В сентябре, объявляя частичную мобилизацию, президент Владимир Путин заявил, в частности, что РФ «также располагает различными средствами поражения», и пообещал, что при угрозе Москва использует все имеющиеся у нее средства.

На днях глава Чечни Рамзан Кадыров после потери российскими войсками Лимана призвал применить маломощное атомное оружие. На эту тему также регулярно высказывается замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Глеб Павловский, Кремль согласовывает высказывания Медведева на этот счёт, однако решил немного остудить его пыл на фоне референдумов в Донбассе.

