США не исключают дальнейших мер против «Северного потока 2»

Представитель Госдепа Лед Прайс заявил, что США не исключают введения новых мер в отношении газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает РИА Новости.

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Прайс заявил, что «это не конец истории». Он добавил, что каждые 90 дней конгрессу будет предоставляться решения о том, какая деятельность по «Северному потоку 2» попадает под санкции.

По его словам, следующий доклад ожидается в мае.

Ранее стало известно, что завершение проекта «Северный поток - 2" откладывается до осени 2021 года. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что на строительство влияют разные факторы, в том числе, погода.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2США
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