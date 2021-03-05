США не исключают дальнейших мер против «Северного потока 2»

Прайс заявил, что «это не конец истории». Он добавил, что каждые 90 дней конгрессу будет предоставляться решения о том, какая деятельность по «Северному потоку 2» попадает под санкции.

По его словам, следующий доклад ожидается в мае.

Ранее стало известно, что завершение проекта «Северный поток - 2" откладывается до осени 2021 года. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что на строительство влияют разные факторы, в том числе, погода.

