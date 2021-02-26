США назвали законными удары по Сирии

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что удары по Сирии были самообороной в соответствии с международным законодательством. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая война? США нанесли удар по Сирии

По словам Псаки, удары вызваны необходимостью защищать военнослужащих США. Президент США Джозеф Байден, как заявила пресс-секретарь, таким образом снизил риск "дополнительных нападений в последующие недели". Псаки также сослалась на статью 50 пункт 1 Хартии ООН.

По мнению Белого дома, произведенные удары были "пропорциональны предыдущим атакам". Силы США на сирийско-иракской границе нанесли удар по инфраструктуре шиитских группировок, поддерживающихся Ираном. Пентагон назвал это ответом на нападения, которые совершили на американских военных в Ираке.

Министерство иностранных дел Сирии в свою очередь назвало авиаатаку США вблизи иракской границы "трусливой" и противоречащей международному праву и Уставу ООН.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:АвиаударСирияПентагонСША
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